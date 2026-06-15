Gloria Trevi se enfurece con su equipo de seguridad y exige que sus fans suban al escenario

El domingo 14 de junio de 2026, Gloria Trevi encabezó el concierto de las Fiestas de Fundación y San Juan 2026 en el Lienzo Charro “La Guadalupana”, en Apaseo el Grande, Guanajuato, ante una audiencia de varios miles de personas.
En medio del espectáculo, la intérprete invitó a varios seguidores a subir al escenario, como suele hacer en sus presentaciones. Cuando el personal de seguridad bloqueó el acceso, Trevi alzó la voz por el micrófono y exclamó: “¡Déjenlos subir, chingada madre, me voy a bajar!”. El público respondió con aplausos y gritos de apoyo, y tras varios minutos de tensión, la seguridad finalmente permitió que los fans seleccionados ingresaran.
El incidente se difundió rápidamente en redes sociales, donde los videos del momento acumularon miles de reproducciones y generaron debate sobre la actuación del equipo de seguridad y la postura de la artista.
El concierto también destacó por la presencia visible de la comunidad LGBT+, que portó banderas arcoíris y coreó temas como “Todos me miran” y “Vestida de azúcar”. Trevi agradeció el apoyo del colectivo, reiterando su compromiso con la inclusión y los derechos humanos.
En sus palabras dirigidas al público, la cantante declaró: “Gracias por estar aquí, por su valentía, por su alegría y por enseñarme tanto. Yo también los amo y siempre voy a estar de su lado”. Estas declaraciones fueron recibidas con ovaciones y reforzaron su posición como aliada del movimiento LGBT+ en México.
El episodio de la seguridad y la reacción de Trevi se suman a la agenda mediática del artista, que continúa siendo tendencia cada vez que se presenta en eventos vinculados al Orgullo y a la cultura popular del país.