Gloria Trevi se enfurece con su equipo de seguridad y exige que sus fans suban al escenario

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Durante su concierto del 14 de junio de 2026 en el Lienzo Charro “La Guadalupana” (Apaseo el Grande, Guanajuato), la cantante exigió que la seguridad permitiera a varios seguidores subir al escenario, generando un momento de tensión que se viralizó en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 03:15 PM.