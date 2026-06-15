Iae Break revela que estuvo a punto de viajar en el helicóptero donde fallecieron Oliver y Gaspi

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El influencer brasileño Iae Break confesó que casi abordó el helicóptero que colisionó sobre Río de Janeiro el 14 de junio de 2026, dejando seis muertos, entre ellos el cantante Oliver Tree y el productor Gaspi.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 09:32 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 10:30 AM.