Iae Break revela que estuvo a punto de viajar en el helicóptero donde fallecieron Oliver y Gaspi

El influencer brasileño Iae Break confirmó que estuvo a punto de subir al helicóptero que, junto a otro aparato, colisionó en pleno vuelo sobre la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, el domingo 14 de junio de 2026. El accidente, que se produjo alrededor de las 09:00 h, dejó un saldo de seis fallecidos, entre ellos el cantante estadounidense Oliver Tree, el productor Gaspi (Gaspar Prim Díaz), el creador de contenido Lucas Vignale y otras cuatro personas.
Según los reportes técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), los helicópteros identificados con las matrículas PP‑MAC y PR‑DJJ se precipitaron desde aproximadamente 100 metros de altura tras impactar entre sí. Uno de los aparatos cayó sobre el estacionamiento de un depósito de vehículos eléctricos, provocando una explosión que incendió cerca de dos docenas de autos y generó columnas de humo negro visibles a gran distancia.
Iae Break explicó que había sido invitado a viajar con Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale en el mismo helicóptero, pero decidió no abordar en el último momento. El influencer también señaló que el productor brasileño Víctor WAO, otro invitado, optó por permanecer en tierra por temor.
El cantante Oliver Tree había llegado a Brasil con el objetivo de conectar con el público local, describiendo a los brasileños como poseedores de una energía similar a la suya. Durante su estancia, colaboró con Iae Break en el video “Gringo 24 horas en Brasil”, donde ambos realizaron actividades como jugar fútbol y cocinar.
Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes en ninguna de las dos unidades y que, preliminarmente, las condiciones climatológicas no fueron un factor determinante en la colisión. La investigación del CENIPA continúa para esclarecer las causas exactas del siniestro.