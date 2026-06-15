Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en el GP de Barcelona

Kim Kardashian, de 45 años, y su círculo cercano reaccionaron a la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari, obtenida el domingo 14 de junio en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Tras la carrera, la personalidad televisiva compartió en sus historias de Instagram una foto del piloto siendo felicitado por su equipo, acompañada de un emoji de trofeo dorado y un corazón rojo como muestra de apoyo.
La celebración se extendió a su hermana Khloé Kardashian, quien también publicó en sus historias imágenes de la hija de Kim, Chicago West, de 8 años, y de su propia hija, True Thompson, también de 8 años, mientras seguían la transmisión televisiva. En el video ambas niñas reaccionan con gestos de emoción frente a la pantalla y, posteriormente, posan guiñando un ojo y sonriendo para la cámara.
Khloé añadió fragmentos de la conferencia de prensa posterior a la carrera, donde Hamilton habló de su desempeño, acompañados de la frase “Let’s goooooooooo” y una imagen del piloto en el podio.
La relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton fue confirmada por fuentes cercanas en febrero, cuando Us Weekly informó que la amistad de larga data había evolucionado a una relación sentimental. Desde entonces, la pareja ha aparecido en varios eventos de Fórmula 1, incluido el Gran Premio de Mónaco a principios de junio, donde Kim fue vista acompañada de Khloé y Hamilton la saludó con un beso en la mejilla y un abrazo.
Durante el GP de Mónaco, Hamilton finalizó en segunda posición y la cuenta oficial de Fórmula 1 compartió un video en el que Kim grababa al piloto durante la ceremonia de premiación. En la grabación, Hamilton envía un beso a Kardashian tras recibir su trofeo.
En sus publicaciones, Kim mostró momentos junto a su hermana en la Riviera Francesa, usando orejeras rojas del equipo Ferrari y posando con el casco del piloto bajo el texto “Monaco memories”.