Kim Kardashian celebra la primera victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en el GP de Barcelona

...

La empresaria Kim Kardashian y su familia felicitaron a Lewis Hamilton tras su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. La celebración se difundió en Instagram, donde tanto Kim como su hermana Khloé compartieron imágenes de sus hijas y de la propia Kardashian durante la transmisión de la carrera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 08:34 AM.