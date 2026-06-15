MasterChef México 2026: Ricardo es el quinto eliminado oficial

El domingo 14 de junio de 2026 se vivió una de las jornadas más tensas en la casa de MasterChef México 24/7. De los 18 cocineros que aún competían, diez llegaron a la gala con el temido Delantal Negro, lo que los colocó directamente en la zona de riesgo y los obligó a preparar sus platillos bajo la presión de saber que uno de ellos sería eliminado esa noche.
Los participantes en riesgo fueron Lancer, Michelle, Carmen, Pablo, Flor, Ricardo, Luis, Daniela, Julio y Diego. Cada uno tuvo que convencer a los chefs jurados Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena, así como a los comensales invitados Ferka, Emir Pabón, Luz Elena González y Rey Grupero.
Tras la fase de guía de exparticipantes, solo algunos lograron subir al balcón y salvarse. Los que no lo consiguieron, entre ellos Ricardo, tuvieron que presentar un platillo de reconciliación como última oportunidad para permanecer en la competencia.
Los jueces evaluaron cada técnica, sazón y presentación bajo una lupa implacable. Aunque la mayoría de los platos alcanzaron un buen nivel, la cocina de Ricardo no logró convencer a la autoridad culinaria de la noche. Zahie Téllez declaró: “Hay dos cocineros que tuvieron un desempeño que realmente no estuvo a la altura del reto… Por eso quien abandona la cocina de MasterChef 24/7 es… Ricardo”.
Con esa decisión, Ricardo se convierte en el quinto eliminado de la temporada 2026, sumándose a los cuatro concursantes que ya habían dejado la competencia en semanas anteriores. La producción continúa con 17 participantes que buscarán mantenerse fuera del Delantal Negro en los próximos retos semanales.
Al retirarse, Ricardo agradeció la oportunidad: “Muchas gracias a MasterChef por darme esta oportunidad de estar en la escuela más famosa del mundo. A toda la gente que me apoyó y a todas las personas que miran el 24/7. Gracias a los maestros, aprendí de grandes. Me llevo mucho aprendizaje”.