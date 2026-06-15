MasterChef México 2026: Ricardo es el quinto eliminado oficial

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El domingo 14 de junio de 2026, Ricardo fue eliminado de MasterChef México 24/7, convirtiéndose en el quinto concursante en abandonar la competencia tras no lograr convencer a los jueces en el reto de eliminación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 08:06 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 08:47 AM.