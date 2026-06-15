Melanie Martinez despide a Oliver Tree con emotivo mensaje en Instagram

Melanie Martinez utilizó sus historias de Instagram para rendir un sentido tributo al artista Oliver Tree, quien perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Brasil, donde dos helicópteros colisionaron. En la publicación, la cantante compartió una fotografía del músico acompañada de un mensaje en el que expresaba su sorpresa y consternación ante la noticia.
Martinez destacó las cualidades humanas y artísticas de Tree, subrayando su capacidad para conectar con millones de seguidores alrededor del mundo. "No puedo creer que ya no estés entre nosotros. Tu humor, tu creatividad y tu energía dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos la suerte de conocerte", escribió la artista.
La relación entre ambos fue pública y compleja. Iniciaron su noviazgo en 2019, compartiendo una estética visual y colaboraciones creativas que capturaron la atención de la audiencia. Sin embargo, la pareja atravesó rupturas y reconciliaciones, culminando en una separación definitiva en 2020, rodeada de rumores sobre toxicidad que nunca fueron confirmados por ninguno de los dos. A pesar de ello, ambos mantuvieron una relación amistosa hasta el trágico suceso.
El fallecimiento de Oliver Tree ha generado una ola de condolencias en redes sociales, con mensajes de artistas, colegas y fans que recuerdan su legado musical y su carismática personalidad. La publicación de Melanie Martinez se suma a los numerosos homenajes que se han difundido en plataformas digitales, reflejando el impacto que el cantante tuvo en la cultura pop contemporánea.