Melanie Martinez despide a Oliver Tree con emotivo mensaje en Instagram

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La cantante Melanie Martinez rindió homenaje al fallecido Oliver Tree a través de una publicación en Instagram, recordando su talento y la amistad que mantuvieron tras su ruptura en 2020.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 08:04 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 08:45 AM.