Pablo Lyle podría salir de prisión antes de 2028 tras la muerte de su padre, según expertos

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El actor mexicano, que cumple condena en EE. UU. por homicidio involuntario, habría sido trasladado a un penal de menor seguridad y podría obtener su libertad entre diciembre de 2026 y principios de 2027. La solicitud de permiso humanitario para despedirse de su padre fallecido fue rechazada, pero el buen comportamiento le permitiría reducir hasta el 85 % de su sentencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 08:05 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 08:24 AM.