Pablo Lyle podría salir de prisión antes de 2028 tras la muerte de su padre, según expertos

La posibilidad de que Pablo Lyle recupere la libertad antes de lo previsto se ha convertido en el tema central de la conversación mediática. Tras la muerte de su padre, Jorge Lyle, el actor solicitó un permiso humanitario (furlough) para viajar a México y acompañar a su familia en el duelo, pero la autoridad penitenciaria lo negó. Sin embargo, fuentes cercanas al caso indican que el actor ya fue trasladado a una prisión de menor seguridad, lo que, según expertos, suele ser una señal de que la etapa final de la condena está próxima.
El 13 de junio de 2024, Jorge Lyle falleció en Mazatlán, Sinaloa, a los 77 años, después de una complicación derivada del Alzheimer y una caída en la casa de reposo donde residía. La solicitud de furlough presentada por la defensa de Pablo incluía informes médicos que acreditaban la gravedad del estado de salud del padre, pero la Oficina de Servicios Correccionales consideró que no se cumplían todos los requisitos, entre ellos la logística de un traslado internacional bajo custodia.
En el sistema penitenciario de Texas, donde el actor cumple su condena de cinco años (hasta febrero de 2028), el buen comportamiento puede reducir la pena hasta en un 85 %. De concretarse esa reducción, la fecha estimada de salida se ubicaría entre diciembre de 2026 y principios de 2027. “Cuando cumples con el 85 % de la condena, es muy probable que salgas en ese tiempo… estamos a meses de que Pablo pueda salir”, explicó un analista de Radio Fórmula, citando a fuentes del Departamento de Correcciones.
El traslado a una instalación de menor seguridad, anunciado por la oficina del correccional en febrero de 2024, sugiere que la autoridad penitenciaria ya ha evaluado que el riesgo de fuga es bajo y que el interno ha mantenido un historial disciplinario favorable. No obstante, la liberación definitiva dependerá de la culminación de los trámites administrativos y de la posible revisión de la sentencia por parte del tribunal.
Para el actor, la combinación de la pérdida familiar y la expectativa de una pronta salida de la cárcel marca una encrucijada emocional y profesional. En declaraciones a medios, Lyle manifestó su deseo de regresar a México y retomar su carrera, aunque reconoce que el proceso judicial aún está en curso.
En conclusión, aunque la solicitud de permiso humanitario fue rechazada, los indicadores actuales –buen comportamiento, reducción de la pena y traslado a un penal de menor seguridad– apuntan a que Pablo Lyle podría estar a pocos meses de recuperar su libertad, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y administrativos restantes.