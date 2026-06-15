“La amarraban”: Pepillo Origel revela lo que vio con Silvia Pinal

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El periodista Pepillo Origel declaró que Sylvia Pasquel habría atado a la actriz Silvia Pinal para obligarla a presentarse en una obra de teatro, lo que lo llevó a romper toda relación con la familia y a rechazar asistir al velorio y al homenaje.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 11:06 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 04:52 PM.