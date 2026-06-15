“La amarraban”: Pepillo Origel revela lo que vio con Silvia Pinal

El 15 de junio de 2026, el conductor y expresentador de "La Oreja", Pepillo Origel, afirmó en una entrevista que la hija mayor de Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, habría maltratado a la actriz en sus últimos días de vida, llegando a "amarrarla" para que no abandonara el escenario de una obra teatral.
Origel explicó que su distanciamiento con la familia se originó al observar decisiones que, según él, ponían en riesgo la salud frágil de la diva del cine mexicano. Señaló que la actriz, cuya movilidad estaba limitada, fue obligada a actuar como "la abuelita de Caperucita" y que un hombre desconocido se introdujo en su entorno, interfiriendo en su cuidado.
El periodista describió la situación como "muy triste" y manifestó que le provocó "coraje" al ver cómo se manejó el cierre de la vida de Silvia Pinal. Por ello, declaró que no mantiene contacto con Sylvia Pasquel ni con la familia, y que no asistirá al velorio ni al homenaje que se realizará en honor a la actriz.
Origel subrayó que su conflicto es exclusivamente con Sylvia Pasquel y que su relación con la otra hija, Alejandra Guzmán, es distinta. Reiteró que la actriz fue "amarrada" para que no se alejara del escenario y que, en su opinión, "hicieron lo que quisieron con la señora".