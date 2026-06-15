ShakiBecca, imitadora de Shakira, podría enfrentar demanda millonaria de la FIFA

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La artista venezolana conocida como ShakiBecca está bajo la lupa de la FIFA por presunto uso no autorizado de imágenes y símbolos del Mundial 2026. Aunque aún no hay una demanda formal, la entidad deportiva evalúa si la presentación de la tributo infringe derechos de propiedad intelectual vinculados al torneo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 11:08 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 04:37 PM.