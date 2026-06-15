ShakiBecca, imitadora de Shakira, podría enfrentar demanda millonaria de la FIFA

La FIFA ha abierto una investigación preliminar contra Rebeca Maiellano, alias ShakiBecca, por el uso de material oficial del Mundial 2026 en una actuación inspirada en la canción "Dai Dai". La artista, que se ha hecho famosa por su parecido con Shakira, habría incorporado logotipos, imágenes y referencias visuales propias del torneo en una presentación difundida en sus redes sociales.
Según reportes de medios especializados, la federación está analizando si la utilización de dichos elementos constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual que protege la marca y el contenido oficial del evento, el cual genera miles de millones de dólares en ingresos anuales.
Hasta la fecha no existe una demanda formal, pero la FIFA ha advertido que, de confirmarse la violación, la sanción podría ascender a varios millones de dólares, considerando la naturaleza comercial de la publicación y el alcance de la audiencia de la imitadora, que supera los 500,000 seguidores.
El caso se enmarca dentro de una política cada vez más estricta de la FIFA para controlar el uso de sus símbolos. Autoridades mexicanas y organismos de propiedad intelectual han reiterado que nombres, logotipos, imágenes oficiales y material promocional del Mundial requieren autorización expresa para cualquier explotación comercial.
"Dai Dai", canción oficial interpretada por Shakira y Burna Boy durante la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, está protegida por derechos gestionados por sus titulares y por las entidades organizadoras del torneo. La inclusión de esta pieza en la actuación de ShakiBecca, acompañada de elementos visuales del Mundial, ha despertado la alerta de los gestores de derechos.
ShakiBecca ha construido su carrera alrededor del tributo a Shakira, dejando claro que no está afiliada oficialmente a la cantante ni a su equipo. La propia Shakira ha mostrado simpatía hacia la imitadora en varias ocasiones, lo que ha alimentado la percepción de una relación cordial entre ambas.
En declaraciones a su comunidad, la artista sostuvo que su objetivo es rendir homenaje y no lucrar indebidamente con la imagen de Shakira o con la marca del Mundial. Sin embargo, la FIFA señala que la intención no exime de la necesidad de contar con los permisos correspondientes.
El desenlace del proceso dependerá de la evaluación jurídica que realice la FIFA y de la posible respuesta de los titulares de los derechos de "Dai Dai". Mientras tanto, la controversia ha puesto en el centro del debate la delgada línea entre el tributo artístico y la infracción de propiedad intelectual en la era digital.