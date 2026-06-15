Susana Zabaleta culpa a Christian Nodal del conflicto con Cazzu y Ángela Aguilar

El sábado 13 de junio, frente a más de 100 músicos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey, la cantante monclovense Susana Zabaleta encabezó el "Homenaje Sinfónico al Divo" en tributo a Juan Gabriel. El espectáculo contó con la Camerata de Coahuila, el tenor Carlos Alberto Velázquez, el Mariachi Tecalitlán y coros de la Compañía de Ópera de Saltillo y del Instituto de Música de Coahuila.
En medio del concierto, Zabaleta aprovechó la ocasión para lanzar un comentario directo contra Christian Nodal, a quien describió como "el in‑innombrable" y señaló que la culpa del conflicto con Cazzu y Ángela Aguilar recae en él. La artista expresó: "Las mujeres acabamos odiándolo al hijo de su…" y continuó con una crítica a la tendencia mediática de responsabilizar a la hija de Pepe Aguilar en lugar del hombre involucrado.
Zabaleta sostuvo que la lógica misógina que culpa a la mujer es una práctica constante en los medios y en la opinión pública. Recordó declaraciones anteriores, como la entrevista de 2025 con María Julia Lafuente, donde afirmó que "el culpable es Nodal, el que traicionó a su mujer" y denunció que la prensa suele atacar primero a la mujer.
El público reaccionó con risas, ovaciones y aplausos, mostrando una afinidad parcial con la postura de la cantante. Tras su intervención, Zabaleta pidió disculpas breves al público, reconociendo la crudeza de sus palabras.
Las declaraciones de Zabaleta reavivan el debate sobre la responsabilidad en el triángulo amoroso que involucra a Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar, y ponen de relieve la necesidad de un análisis más equilibrado que no recaiga exclusivamente en las mujeres.