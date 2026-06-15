Susana Zabaleta culpa a Christian Nodal del conflicto con Cazzu y Ángela Aguilar

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Durante su homenaje sinfónico al Divo en Monterrey, Susana Zabaleta reiteró que la responsabilidad del escándalo amoroso entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar recae en el cantante, denunciando la lógica misógina que tiende a culpar a las mujeres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 08:07 AM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 08:40 AM.