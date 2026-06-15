Victoria Ruffo conquista Rusia y recibe homenaje por el impacto de sus telenovelas

Victoria Ruffo, la "Reina de las Telenovelas", fue homenajeada en Rusia durante la edición del Festival Internacional de Cine Eurasia‑Kinofest, celebrado en el Teatro de Verano de la costa del Mar Negro. La actriz recibió una estatuilla de honor y un diploma que destacan su contribución cultural y social en Eurasia.
El reconocimiento se centró en el legado de la telenovela Simplemente María (1992), la cual, según los organizadores, sirvió como catalizador social en la era postsoviética, inspirando a miles de mujeres rusas a estudiar costura y emprender negocios propios.
Durante la ceremonia, Ruffo caminó por la alfombra roja con un elegante vestido negro de alta costura, acompañada de su esposo, el político y diplomático mexicano Omar Fayad. Decenas de fanáticos locales la ovacionaron, solicitaron fotografías y le entregaron muestras de afecto.
Al subir al podio, la actriz recibió el galardón de manos de Alena Arshinova, miembro del consejo de Eurasia, y pronunció un emotivo discurso en el que afirmó que "el arte no tiene fronteras" y agradeció al público en ruso, provocando una ovación de pie.
El homenaje subraya la influencia de la cultura mexicana en la región euroasiática y consolida a Victoria Ruffo como una de las figuras hispanas más queridas fuera de México.