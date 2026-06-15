Victoria Ruffo conquista Rusia y recibe homenaje por el impacto de sus telenovelas

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La actriz mexicana Victoria Ruffo fue honrada en el Festival Internacional de Cine Eurasia‑Kinofest, donde recibió una estatuilla y un diploma que reconocen el impacto de su obra, especialmente de la telenovela “Simplemente María”, en la sociedad euroasiática.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 15/06/2026 02:51 PM.
En Espectáculos y editada el 15/06/2026 04:34 PM.