Acusan a Panter Bélico de agredir a fan que solicitó foto para su hija

...

Un video difundido en redes muestra al cantante de corridos Panter Bélico supuestamente golpeando a un hombre que buscaba una foto para su hija. Hasta el momento, el artista no ha emitido declaraciones.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 03:00 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 04:22 PM.