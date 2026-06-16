Acusan a Panter Bélico de agredir a fan que solicitó foto para su hija

Un video publicado en Instagram por la creadora de contenido y periodista Chamonic ha colocado al cantante de corridos Panter Bélico en el centro de una polémica tras mostrarse supuestamente agrediendo a un hombre que solicitó una foto para su hija durante un evento el 13 de junio.
Según la publicación de Chamonic, el incidente ocurrió en una zona backstage donde la presunta víctima se encontraba acompañada de su familia. El hombre habría intentado acercarse al artista para cumplir el deseo de su hija, pero la interacción se tornó tensa y, según el material audiovisual, Panter Bélico habría pateado al hombre en la cabeza, dejándolo en el suelo.
La periodista acompañó el video con un relato que indica que ambos intercambiaron palabras antes de que la situación escalara. Hasta el momento, el cantante no ha ofrecido declaraciones oficiales ni ha desmentido la versión difundida por Chamonic.
El video ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionan el comportamiento del artista y exigen una respuesta clara. La falta de pronunciamiento por parte de Panter Bélico mantiene la controversia abierta mientras se esperan posibles investigaciones o declaraciones futuras.