Aldo de Nigris sorprende a sus seguidores con posible rapado de cabello

Una imagen publicada en redes sociales ha encendido las alarmas entre los seguidores de Aldo de Nigris. En la foto, el influencer aparece sentado en un espacio que parece un camerino, con el cabello prácticamente al ras, lo que ha llevado a los internautas a preguntarse si se trata de un rapado definitivo o de una caracterización para algún proyecto televisivo.
El video se viralizó rápidamente porque Aldo es reconocido por su melena ligeramente larga, estilo que ha mantenido desde su paso por La Casa de los Famosos México. La abrupta transformación ha suscitado dudas sobre su origen: ¿una decisión personal, una exigencia de producción o parte de una campaña promocional?
En los últimos días, el personaje ha sido vinculado a la programación especial de TUDN para el Mundial 2026. Junto a su amigo Abelito, participará en La jugada del verano, un formato que busca conectar con audiencias jóvenes mediante secciones como Entre compas, donde los conductores comparten anécdotas y humor espontáneo. Algunos usuarios sugieren que el nuevo look podría formar parte de un sketch o de una dinámica dentro de ese programa.
Mientras tanto, Aldo de Nigris no ha emitido una declaración oficial que confirme o desmienta el rapado. En videos recientes, el influencer vuelve a lucir su cabello largo habitual, lo que alimenta la incertidumbre y refuerza la teoría de que la imagen sin pelo podría ser un montaje o una pieza de marketing.
En conclusión, la foto ha generado una ola de comentarios y teorías en redes sociales, pero hasta el momento no se dispone de información confirmada sobre la razón del aparente cambio de look. Los seguidores esperan una aclaración por parte del propio Aldo o de los productores de su próximo proyecto televisivo.