Aldo de Nigris sorprende a sus seguidores con posible rapado de cabello

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Una fotografía viral muestra al ex‑ganador de La Casa de los Famosos México sin cabello, lo que ha generado especulaciones sobre un cambio de look definitivo o una estrategia para su nuevo proyecto televisivo en TUDN.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 08:32 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 09:06 AM.