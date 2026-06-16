Andrés Tovar aclara su enfrentamiento legal con Imagen Televisión

El productor televisivo Andrés Tovar utilizó sus redes sociales para detallar el proceso legal que mantiene contra Imagen Televisión, empresa donde dirigió programas emblemáticos como Sale el Sol y Rocío a tu lado. En un video publicado, Tovar afirmó: "Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen Televisión, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6,300 horas de programas de televisión".
Según su versión, el conflicto surgió cuando, tras intentar durante dos años resolver la situación mediante el diálogo, decidió presentar una demanda civil en 2024 para reclamar adeudos por proyectos que, según él, fueron creados, registrados y producidos bajo su dirección. "Al no encontrar una solución, en el 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos", explicó.
Más de un año después de interponer la demanda, Imagen Televisión habría presentado una denuncia penal contra Tovar por presunto fraude y falsedad de declaración. El productor compartió una publicación en la que señala: "Catorce meses después de haber presentado la demanda civil en contra de Imagen Televisión, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal".
Tovar aprovechó la ocasión para aclarar el significado de "vinculación a proceso", enfatizando que no equivale a una sentencia ni a una determinación de culpabilidad. "Esta resolución únicamente permite que la investigación continúe, para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes", puntualizó.
El productor reiteró que su acción legal nace de la defensa de sus derechos como autor y productor, y denunció la falta de pago por cientos de obras creadas bajo su dirección. "Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de obras producidas que no fueron pagadas", manifestó.
Además, hizo un llamado a la comunidad creativa para proteger el trabajo intelectual y artístico. "Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen", afirmó, y advirtió que su caso podría sentar un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores y comunicadores.
Concluyó señalando la preocupación que genera la posibilidad de enfrentar consecuencias legales por reclamar derechos laborales y de autor: "Porque si defender tu trabajo y lo que legítimamente te corresponde se convierte en un delito, entonces ya nadie está a salvo. Hoy soy yo. Mañana puede ser cualquiera que decida defender sus derechos".