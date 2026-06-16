Andrés Tovar aclara su enfrentamiento legal con Imagen Televisión

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El productor Andrés Tovar explicó en sus redes sociales el origen y desarrollo del conflicto judicial contra Imagen Televisión, donde demandó por adeudos y ahora enfrenta una denuncia penal por supuesta falsedad de declaración.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 12:07 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 02:54 PM.