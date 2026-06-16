Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, vinculado a proceso por fraude de 150 millones de pesos

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El productor televisivo Andrés Tovar fue formalmente acusado de fraude por la Fiscalía de la Ciudad de México. La investigación, que señala una supuesta pérdida de 150 millones de pesos en Imagen Televisión, podría derivar en una condena de hasta ocho años de prisión.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 09:02 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 10:26 AM.