Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, vinculado a proceso por fraude de 150 millones de pesos

Un juez de control del Reclusorio Sur determinó el 19 de mayo que existen elementos suficientes para vincular a proceso a Andrés Tovar, productor televisivo y esposo de la actriz Maite Perroni, por el delito de fraude. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sostiene que el monto presuntamente defraudado asciende a 150 millones de pesos, cifra vinculada a su gestión en Imagen Televisión, donde desempeñó cargos en programas como Sale el sol y Acércate a Rocío.
El Código Penal de la Ciudad de México establece penas de seis a once años de prisión para el delito de fraude. En caso de confirmarse la responsabilidad de Tovar, la condena podría alcanzar ocho años, dependiendo de la valoración judicial y de las pruebas que presente la defensa.
Tras la audiencia de imputación, el juez amplió el plazo de investigación complementaria, permitiendo a Tovar presentar pruebas a su favor. La siguiente audiencia está programada para septiembre de 2026.
En abril de 2024, Tovar inició una demanda civil contra Imagen Televisión reclamando el pago de otros 150 millones de pesos, bajo la asesoría del abogado David Cohen. La relación laboral entre ambas partes se deterioró meses después. El 13 de octubre de 2025, Cohen fue asesinado a balazos frente a los juzgados de la Ciudad Judicial, hecho que generó amplia cobertura mediática.
El caso ha mantenido a Tovar en el foco de la opinión pública, no solo por su carrera en la industria del entretenimiento, sino también por su vínculo matrimonial con Maite Perroni, quien ha solicitado respeto a su privacidad mientras continúa su actividad artística. La familia del productor ha preferido guardar silencio respecto al proceso judicial.
El proceso legal iniciado por Imagen Televisión contra Tovar sigue en curso y la investigación avanza, mientras la sociedad observa el desarrollo de una causa que combina elementos de derecho penal, empresarial y la esfera pública de celebridades.