Armie Hammer toca fondo: sin ofertas por 5 años, acepta “lo que sea” para volver a actuar

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El actor Armie Hammer, 39 años, confesó en una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter que aceptaría cualquier proyecto para volver a las pantallas, incluso un comercial de comida para gatos. Después de cinco años sin ofertas y de perder a su agencia, la primera propuesta llegó del polémico director Uwe Boll, marcando el inicio de una serie de películas de bajo presupuesto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 01:25 PM.