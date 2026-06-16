Convocan a baile masivo de ‘Gangnam Style’ durante México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

El próximo jueves 18 de junio, México y Corea del Sur se enfrentarán en el Estadio Akron a las 19:00 hora local, en la primera fase del Mundial 2026. Además del duelo por el liderato del Grupo A, los aficionados de ambas naciones han organizado un baile masivo de “Gangnam Style” durante el medio tiempo y al término del encuentro.
El partido México‑Corea del Sur dará inicio a las 19:00 hrs. y se espera que el baile masivo se realice alrededor de las 20:00 hrs., tanto dentro del estadio como en los espacios del Fan Fest y bares de la ciudad.