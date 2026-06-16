Convocan a baile masivo de ‘Gangnam Style’ durante México vs Corea del Sur en el Mundial 2026

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Miles de aficionados mexicanos y surcoreanos se reunirán en el Estadio de Guadalajara y en el Fan Fest para bailar “Gangnam Style” en el medio tiempo del partido México‑Corea del Sur, programado para el jueves 18 de junio a las 19:00 hrs.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 08:56 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 09:44 AM.