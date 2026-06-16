Corey Feldman es hospitalizado tras emergencia médica en vuelo

El actor estadounidense Corey Feldman, conocido por sus papeles en Gremlins, Los Goonies y Martes 13: Capítulo Final, fue ingresado en un centro hospitalario de Los Ángeles tras presentar una emergencia médica durante el vuelo que cubría la ruta Chicago‑Los Ángeles el lunes por la noche.
Según informó el diario especializado TMZ, un médico a bordo evaluó al actor y, al aterrizar, los paramédicos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo recibieron y lo trasladaron de inmediato al hospital. Las autoridades sanitarias locales describieron la situación como una “complicación médica” en un hombre de 54 años.
Hasta el momento, ni Feldman ni sus representantes han revelado el diagnóstico exacto. Sin embargo, fuentes cercanas al caso y médicos consultados por TMZ sugieren que podría tratarse de una pancreatitis o de cálculos biliares, afecciones que pueden provocar dolor abdominal intenso, fiebre, náuseas y dificultad respiratoria.
La pancreatitis es la inflamación del páncreas y puede desencadenarse por irritación o lesión, mientras que los cálculos biliares son depósitos sólidos que se forman en la vesícula biliar y, al bloquear los conductos, generan dolor agudo en la parte superior del abdomen. Ambas condiciones requieren atención médica inmediata.
Previo a su hospitalización, Feldman participó en la celebración del 40.º aniversario de Cuenta conmigo, proyectada en el Chicago Theatre, donde asistió junto a sus compañeros de reparto Jerry O’Connell y Wil Wheaton. El actor también ha compartido recientemente recuerdos de su trayectoria, que comenzó a los tres años con un comercial de McDonald’s y lo llevó a series como Mork & Mindy y películas icónicas de la década de los 80.
Feldman, además de su carrera actoral, ha incursionado en la música y el activismo social. Su estado de salud será actualizado en cuanto haya información oficial.