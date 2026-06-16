Corey Feldman es hospitalizado tras emergencia médica en vuelo

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El actor de los 80, Corey Feldman, fue trasladado a un hospital de Los Ángeles después de sufrir una complicación médica a bordo de un vuelo de Chicago a L.A. Las primeras hipótesis apuntan a pancreatitis o cálculos biliares, aunque el diagnóstico definitivo no ha sido confirmado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 03:46 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 04:11 PM.