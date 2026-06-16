Detienen al cantante español Beret por presunto abuso sexual

El cantautor español Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, fue detenido el pasado jueves 11 de junio por la Policía Nacional en la ciudad andaluza, bajo la acusación de presunto abuso sexual contra una fanática que había contactado a través de sus redes sociales.
Según informó el medio El País, la supuesta agresión habría ocurrido en abril del presente año. La denuncia, presentada por la víctima, aún no ha sido revelada en detalle, pero el juez de la plaza número cuatro de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla decidió poner a Beret en libertad bajo una serie de medidas cautelares.
Entre las disposiciones judiciales se encuentran la prohibición de salir del país mediante la retención de su pasaporte por tres meses y la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad competente. Asimismo, se establecieron órdenes de alejamiento y la prohibición de contactar a la presunta víctima.
El equipo del artista emitió un comunicado negando rotundamente las acusaciones y calificándolas de “infundadas”. En redes sociales, Beret anunció que no declarará sobre el caso y que su defensa legal tomará acciones contra quienes, según ellos, difunden denuncias falsas.
El proceso judicial está en sus primeras etapas y la Fiscalía aún no ha presentado pruebas concluyentes. Mientras tanto, la controversia ha impactado la agenda del cantante: varios conciertos de su gira fueron cancelados y su imagen pública ha sufrido un notable deterioro.
Beret, quien alcanzó la fama con éxitos como “Lo Siento” y “Me Olvidé”, ha sido una figura destacada en la escena musical española y latinoamericana. La situación actual plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los artistas frente a sus seguidores y la necesidad de protocolos claros para prevenir abusos en el entorno digital.
Se espera que el caso continúe desarrollándose en los próximos días, con la audiencia preliminar programada para la segunda quincena de junio.