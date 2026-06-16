Detienen al cantante español Beret por presunto abuso sexual

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El cantautor español Beret fue detenido en Sevilla el 11 de junio bajo sospecha de agresión sexual contra una fanática. El juez lo puso en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la retención de su pasaporte por tres meses, mientras el artista y su equipo niegan los cargos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 08:37 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 09:21 AM.