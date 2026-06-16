Exnovio de Juan Gabriel habla de celos, excesos y episodios de violencia

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Carlos Alberto Calderón, expareja del fallecido Juan Gabriel, reveló detalles íntimos y violentos de su relación, describiendo al cantante como un amante apasionado, posesivo y violento, y acusó a dos exnovias de agresiones físicas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 08:57 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 10:52 AM.