Fallece Margaret Kerry, la actriz que inspiró a Campanita en "Peter Pan"

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Margaret Kerry, actriz y modelo que sirvió de modelo para la icónica hada Campanita de Disney, murió a los 97 años. Su trayectoria abarcó cine, televisión y radio, y su legado permanece en la historia del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 08:55 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 10:14 AM.