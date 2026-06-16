Fallece Margaret Kerry, la actriz que inspiró a Campanita en "Peter Pan"

Margaret Kerry, la actriz y modelo que fue la inspiración de Campanita, el hada de Peter Pan (1953) de Walt Disney, falleció a los 97 años. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de los Archivos de Walt Disney en Instagram y por la propia página de la artista, aunque no se especificaron las causas del deceso.
Kerry nació en Illinois en 1929 bajo el nombre de Peggy Lynch. Adoptada a los tres años, se mudó a Los Ángeles, donde inició su carrera infantil en 1935 con la película Sueño de una noche de verano y participó en la serie Los Pequeños Traviesos. En la década de 1940, el comediante Eddie Cantor la rebautizó como Margaret Kerry, considerándolo un nombre con mayor impacto.
Su mayor reconocimiento llegó cuando, a los 24 años, sirvió de modelo para la animación de Campanita, convirtiéndose en la referencia visual del personaje que ha perdurado en la cultura popular. Además de su vínculo con Disney, Kerry apareció en series como The Andy Griffith Show, trabajó como locutora de radio y realizó doblajes para producciones como Los Tres Chiflados.
En una entrevista de 2025, la actriz reflexionó sobre su carrera, destacando la importancia de la adaptabilidad y el aprendizaje continuo: "Siempre estuve dispuesta a cumplir con las exigencias de cada proyecto para seguir creciendo profesionalmente sobre la marcha".
Margaret Kerry deja un legado que trasciende generaciones, tanto por su contribución al cine de animación como por su versatilidad en la industria del entretenimiento.