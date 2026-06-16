Guillermo del Toro ingresa a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

El director mexicano Guillermo del Toro, ganador de tres premios Óscar, ha sido seleccionado como nuevo integrante de la rama de directores de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood, con mandato para 2026‑27. Es la primera vez que el cineasta ocupa este puesto, lo que refuerza la presencia del talento latinoamericano en la toma de decisiones de la entidad.
La Junta de Gobernadores define la visión estratégica, preserva la estabilidad financiera y vela por el cumplimiento de la misión de la Academia. Cada una de sus 19 ramas está representada por tres gobernadores, y los miembros pueden ejercer hasta dos mandatos de tres años, con pausas obligatorias entre periodos.
Del Toro se suma a un grupo de nuevos integrantes que incluye al director David Leitch, impulsor de la futura categoría de acrobacias; al director de fotografía Michael Goi; a la editora Anne Goursaud; a la representante de maquilladores y peluqueros Patricia Dehaney; y al compositor Kris Bowers. También regresan figuras como la productora Bonnie Arnold (animación) y el director de documentales Roger Ross Williams, entre otros.
El nombramiento subraya el creciente peso del cine latinoamericano en Hollywood. Del Toro obtuvo su primer Óscar en 2018 como Mejor Director por The Shape of Water, película que también se llevó el galardón a Mejor Película, y en 2023 recibió su tercer Óscar por Mejor Película Animada con Pinocchio. Estos reconocimientos consolidan su influencia tanto creativa como institucional.
Con su incorporación, del Toro participará en la definición de políticas que moldearán el futuro de los premios y de la propia Academia, aportando su visión artística y su experiencia en narrativas que combinan lo fantástico con la condición humana.