Guillermo del Toro ingresa a la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood

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El aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro fue nombrado miembro de la rama de directores de la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood para el periodo 2026‑27, marcando su primera participación en el máximo órgano estratégico de la institución.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 03:48 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 04:09 PM.