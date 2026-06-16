Adame desata polémica por acusaciones a Chapoy; Infante lo desmiente y lo exhibe

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El conductor Gustavo Adolfo Infante rechazó las afirmaciones de Alfredo Adame, quien aseguró que Pati Chapoy fue amante de Sergio Andrade y orquestó el escándalo Trevi‑Andrade, calificándolas de falsas y prometiendo un especial sobre las mujeres agredidas por Adame.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 12:06 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 02:23 PM.