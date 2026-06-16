Adame desata polémica por acusaciones a Chapoy; Infante lo desmiente y lo exhibe

En el exterior de los juzgados donde ambos mantienen procesos legales independientes, el conductor Gustavo Adolfo Infante se pronunció en defensa de la periodista Pati Chapoy, tras las polémicas declaraciones del actor Alfredo Adame.
El conductor también anunció que realizará un especial dedicado a "todas las mujeres a las que ha ofendido" Alfredo Adame, subrayando el patrón de ataques del actor contra figuras femeninas del medio.
Las declaraciones de Adame se suman a una larga serie de controversias en las que ha enfrentado a diversas personalidades del espectáculo, especialmente mujeres, con insultos y acusaciones sin sustento probatorio. Hasta la fecha, ninguno de los involucrados ha presentado evidencia que respalde la supuesta relación entre Chapoy y Andrade.
En redes sociales, el nombre de Pati Chapoy volvió a ser tendencia. Mientras algunos respaldan la defensa de Infante, otros siguen cuestionando la veracidad de las acusaciones de Adame, lo que reaviva el debate sobre la responsabilidad de los personajes públicos al difundir información delicada.
El enfrentamiento entre Infante y Adame, surgido en un contexto judicial ajeno al tema, pone de relieve la necesidad de documentar y condenar los ataques de género en los medios, al tiempo que evidencia la falta de pruebas que sustenten las graves acusaciones contra Pati Chapoy.