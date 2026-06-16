“Su misma gente le pegó mucho”: Issabela Camil defiende a Sergio Mayer

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En una entrevista con Maxine Woodside, Issabela Camil explicó cómo la controversia por la licencia de Sergio Mayer para entrar al reality “La Casa de los Famosos” afectó al actor‑diputado y a su entorno familiar, señalando la dureza del partido y la presión de su propio círculo político.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 09:06 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 10:24 AM.