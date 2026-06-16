“Su misma gente le pegó mucho”: Issabela Camil defiende a Sergio Mayer

La actriz Issabela Camil rompió el silencio sobre la tormenta mediática que vivió su esposo, el actor‑diputado Sergio Mayer, tras solicitar licencia para participar en el reality La Casa de los Famosos. La entrevista, realizada en el programa de Maxine Woodside, abordó tanto la salida de Mayer de Morena como el impacto humano de la polémica.
La entrevista subraya la tensión entre la vida pública y la privada, y cómo la política mexicana sigue enfrentando críticas internas cuando sus miembros cruzan al mundo del espectáculo.