JLo confiesa que su vida “explotó” tras divorcio con Affleck y revela su proceso de sanación

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En el pódcast Smartless, la cantante y actriz de 56 años confesó que su vida se vino abajo tras el divorcio de Ben Affleck en 2024 y que el proceso la llevó a una profunda introspección. Canceló su gira de conciertos para enfocarse en su sanación y afirma haber emergido como una persona distinta y más feliz.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 12:08 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 02:49 PM.