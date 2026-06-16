Lupillo vs Belinda: guerra legal arde, no hay tregua y promete que “nadie borrará” su historia

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El cantante Lupillo Rivera reiteró que seguirá con la demanda contra Belinda por los pasajes de su libro “Tragos Amargos”, descartó cualquier acuerdo y confirmó que su equipo jurídico continuará la defensa, mientras también abordó temas de inteligencia artificial, cannabis medicinal y la transformación física de su sobrina.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 03:01 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 04:19 PM.