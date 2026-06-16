Lupillo vs Belinda: guerra legal arde, no hay tregua y promete que “nadie borrará” su historia

El cantante Lupillo Rivera confirmó que la disputa legal con la intérprete Belinda sigue sin señales de conciliación. En una rueda de prensa el 16 de junio de 2026, el artista declaró que no ha existido ningún intento de acuerdo y que el proceso continuará bajo la dirección de sus abogados, a quienes describió como "muy fuertes".
Rivera explicó que la controversia se originó por los pasajes dedicados a Belinda en su autobiografía Tragos Amargos, los cuales, según él, permanecerán inalterables: "No, esas se quedan para siempre, esas ya nadie las quita". Además, mantuvo la contrademanda por presuntos delitos de falsedad, falsas imputaciones y fraude.
El cantante también aprovechó la entrevista para comentar otros asuntos de su vida pública. Señaló que está trabajando en la eliminación de contenidos falsos generados con inteligencia artificial que utilizan su voz e imagen, y subrayó la necesidad de registrar ambos elementos para evitar futuros abusos.
En el plano personal, Lupillo felicitó a su sobrina Jenicka López por haber perdido cerca de 40 kilogramos, y comentó que su relación con ex parejas sentimentales sigue siendo tensa, afirmando: "Con ninguna de mis ex parejas tengo buena relación".
Finalmente, el artista reiteró su compromiso con los proyectos empresariales que tiene en marcha, entre ellos su participación en el negocio del cannabis medicinal, y aseguró que seguirá enfocado en su música y en los procesos legales que forman parte de su presente.