“No necesito que se parezca a mí”: Paty Cantú abre su corazón sobre ser madre

Paty Cantú, la intérprete de éxitos como “Goma de mascar” y “Corazón bipolar”, se sincera sobre sus planes de formar una familia. En una entrevista reciente con el programa Despierta América, la cantante explicó que, aunque aún no ha iniciado trámites, contempla la adopción como la vía más adecuada para convertirse en madre.
La artista recordó que, en diciembre de 2025, había dicho en una entrevista con el diario Record que sus “hijos son las canciones, los amigos, los sobrinos y los fans que la llaman madre”. Ahora, la idea se amplía: “Me gustaría ayudar y proteger a un niño que necesite un hogar. No necesito que se parezca a mí; lo que importa es el amor que le pueda brindar”.
Paty también habló de su matrimonio con el actor Christian Vázquez, con quien contrajo nupcias en una lujosa ceremonia hace menos de un año. “Estoy con mi mejor amigo; vivimos un día a la vez, como es la vida”, afirmó la cantante, quien describió su relación como un espacio de felicidad y plenitud.
El tema de la maternidad ha sido recurrente desde que la artista aceptó su “sí” en un vestido verde durante su boda. Desde entonces, la prensa ha especulado sobre la posibilidad de que la pareja tenga hijos. Cantú, sin embargo, subrayó que la decisión es personal y que prefieren tomarse el tiempo necesario para planear su futuro familiar.
En cuanto a la adopción, la cantante explicó que la considera una forma de “dar una segunda oportunidad” a niños que lo necesiten, y que su enfoque está en la conexión emocional más que en la herencia genética. “No busco que mi hijo se parezca a mí; lo que quiero es que sienta el mismo apoyo y cariño que he recibido de mi familia y de mis fans”, concluyó.
Paty Cantú y Christian Vázquez iniciaron su relación en 2021, tras conocerse durante la promoción de la película “Mirreyes vs. Godínez”. El flechazo culminó con una propuesta de matrimonio en el Auditorio Nacional, donde Vázquez se arrodilló frente a la cantante y le entregó un ramo de rosas y un anillo. Desde entonces, la pareja ha sido vista como una de las más sólidas del espectáculo mexicano.