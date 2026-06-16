“No necesito que se parezca a mí”: Paty Cantú abre su corazón sobre ser madre

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A menos de un año de su boda con Christian Vázquez, la cantante Paty Cantú reveló en Despierta América que su deseo de maternidad pasa por la adopción, enfatizando que no busca que sus futuros hijos se parezcan a ella.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 12:08 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 01:17 PM.