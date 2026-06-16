Pepe Aguilar declara que ama a sus cuatro hijos por igual en medio de polémica familiar

En la presentación del álbum compilatorio ¡Que Viva Antonio Aguilar!, lanzado el 28 de mayo, Pepe Aguilar declaró que ama a sus cuatro hijos por igual, pese a la polémica que envuelve a la familia. El cantante, entrevistado por Paola Rojas, subrayó que el proyecto nace del corazón y no de una estrategia comercial, y que cada artista invitado interpretó una canción del “Charro de México” a su manera.
Durante la entrevista, Aguilar, entre risas, corrigió su frase inicial –"a los cinco los amo"– explicando que el quinto “hijo” era su pug llamado Gordo. Aclaró que, aunque el perro forma parte de la familia, su amor por sus hijos humanos es idéntico y sincero.
El álbum reúne a 16 intérpretes de distintas generaciones del regional mexicano, entre ellos Carín León, Banda El Recodo, Lucero y Vicente Fernández. Dentro del proyecto, Ángela y Leonardo Aguilar, hijos de Pepe, participan con "China de los ojos negros" y "El Adolorido", respectivamente, mientras que el propio Pepe interpreta "Noches tenebrosas".
La declaración del cantante se produce en medio de una disputa pública con su hijo mayor, Emiliano Aguilar, quien recientemente lanzó "Un puño de tierra" en homenaje a su abuelo Antonio Aguilar y anunció la preparación de un álbum propio de diez canciones. Emiliano ha estado alejado de su padre durante cuatro años, citando diferencias de carácter.
Pepe Aguilar, por su parte, se mostró escueto respecto a la relación con cada uno de sus hijos, pero reiteró que los ama y que cada uno está siguiendo su propio camino. "Todos venimos aquí a aprender", afirmó, sin entrar en detalles sobre los conflictos internos.
El lanzamiento del homenaje a Antonio Aguilar refuerza la figura del patriarca en la música regional, mientras la familia Aguilar sigue bajo el escrutinio de los medios y el público.