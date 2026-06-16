Pepe Aguilar declara que ama a sus cuatro hijos por igual en medio de polémica familiar

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El cantante lanzó el homenaje “¡Que Viva Antonio Aguilar!” y, frente a la prensa, afirmó que ama a sus cuatro hijos por igual, pese a la tensión pública con su primogénito Emiliano.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 09:00 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 09:35 AM.