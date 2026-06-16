Rod Stewart cancela show por laringitis… y horas después aparece festejando en el Mundial 2026

Rod Stewart, de 81 años, canceló el concierto programado para el sábado en Chula Vista, California, bajo el argumento de una infección aguda de las vías respiratorias superiores que le provocó laringitis. El anuncio, difundido a través de sus redes sociales, dejó a miles de seguidores sin la esperada presentación de su gira "One Last Time Tour".
Sin embargo, pocas horas después, el artista apareció en el estadio de Boston, Massachusetts, celebrando el partido de la Copa del Mundo 2026 entre Escocia y Haití, en el que la selección escocesa se impuso 1‑0. En un video publicado en Instagram, Stewart viajó en avión privado acompañado de sus hijos Liam (31) y Alistair (20) y, al final del clip, los tres exclamaron: "Sin Escocia no hay fiesta".
La presencia de Stewart en las gradas, donde vitoreó y brindó con los asistentes, provocó una ola de críticas en redes sociales. Comentarios como "Demasiado enfermo para tocar, pero lo suficientemente sano para gritar en un partido" o "Cancelar un concierto y volar al otro lado del país es hipócrita" reflejaron la frustración de los fans que habían pagado sus boletos.
Algunos seguidores defendieron al cantante, argumentando que asistir a un evento deportivo no exige el mismo esfuerzo vocal que un concierto de dos horas. Señalaron que la laringitis afecta la capacidad de cantar, pero no impide estar de pie y animar.
Esta no es la primera vez que Stewart pospone presentaciones por problemas de salud. En mayo, suspendió dos shows en su residencia de Las Vegas a causa de sinusitis y bajo recomendación médica de reposo vocal.
El episodio reabre el debate sobre la responsabilidad de los artistas frente a su público y la gestión de la información médica en la era digital.