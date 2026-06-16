Rod Stewart cancela show por laringitis… y horas después aparece festejando en el Mundial 2026

...

El cantante británico de 81 años suspendió su show en Chula Vista alegando laringitis y, horas después, fue visto celebrando el triunfo de Escocia contra Haití en la Copa del Mundo, generando críticas de fans y debate sobre su salud.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 09:07 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 02:29 PM.