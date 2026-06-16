Shanik Berman califica de “asquerosa” a Imelda Tuñón por la custodia de José Julián

En una entrevista concedida a la prensa el 16 de junio de 2026, Shanik Berman, presentadora y periodista de espectáculos, calificó de “asquerosa” la conducta de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, en el conflicto legal que ambas mujeres mantienen por la custodia del menor José Julián, hijo de la fallecida actriz costarricense Maribel Guardia.
Berman sostuvo que Imelda “empezó bien y terminó horrible”, acusándola de intentar “agarrar a Maribel Guardia de trapeador y barrer el piso con ella”. La conductora recordó haber entrevistado a Tuñón en múltiples ocasiones y aseguró que nunca sospechó de una conducta tan agresiva hasta que la tutora comenzó a hacer declaraciones sobre “rifar” a Maribel y supuestas agresiones sexuales contra su hijo Luis.
“¿Sabes lo que es asqueroso? Perdón, Imelda, pero yo te quiero mucho, pero lo que tú hiciste, diciendo que si la rifaban, luego diciendo de que si lo violaban a Luis. O sea, ¿qué onda?”, expresó Berman, visiblemente indignada.
La periodista también cuestionó el estado emocional de Imelda, insinuando que “algo se le destornilló” y advirtiendo que la falta de contacto entre Maribel y su nieto podría “romperle el corazón”. Además, criticó la credibilidad del sistema judicial mexicano, señalando la disparidad de decisiones entre jueces: “Aquí en México un juez dice A, el otro dice B, el otro dice C, todos se pelean. ¿A qué juez le vamos a creer? A ninguno”.
El conflicto se originó tras la muerte de Julián Figueroa en 2024, cuando Maribel Guardia buscó, por vía legal, mantener el vínculo con su nieto José Julián. Imelda Tuñón, ahora tutora del menor, ha emitido una serie de declaraciones públicas que, según Berman, carecen de sustento documental y han generado reacciones en el medio artístico.
En sus palabras, Berman cerró con una referencia al karma: “Karma quiere decir acción. Eso es todo. Pero a toda acción hay una reacción”. El caso sigue abierto, con acusaciones cruzadas entre la familia de Guardia y la tutora, y sin una resolución definitiva en los tribunales.