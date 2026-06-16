Shanik Berman califica de “asquerosa” a Imelda Tuñón por la custodia de José Julián

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La conductora y periodista de espectáculos Shanik Berman arremetió contra Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, calificando su conducta de “asquerosa” tras las polémicas declaraciones de la tutora sobre Maribel Guardia y el menor José Julián. Berman denunció la falta de pruebas y la supuesta manipulación del proceso judicial, mientras el caso de custodia sigue sin resolverse.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 08:58 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 09:17 AM.