“La veo más en la tele que en la casa”: Pedro Pereyra sobre Tania Rincón

La relación entre Tania Rincón y Pedro Pereyra se encuentra en uno de sus momentos más sólidos, a tres años de haber iniciado su historia juntos. A pesar de una agenda que les permite pasar poco tiempo en casa —la conductora está inmersa en la cobertura del Mundial 2026 y el productor tiene sus propios compromisos—, ambos aseguran que el respeto, la confianza y la comunicación han fortalecido su vínculo.
En una entrevista con medios, Pedro Pereyra habló sobre su presente sentimental y la posibilidad de llegar al altar junto a la conductora. “Muy bien, muy bien. Son tres años y pues la verdad estamos muy contentos. Cada vez nos conocemos mejor y bastante felices”, declaró el productor, quien también subrayó que la pareja ha aprendido a no dejarse influir por opiniones externas.
Respecto a la convivencia con Daniel Pérez, ex‑esposo de Tania, y los hijos de la conductora, Pereyra afirmó que la comunicación ha sido clave para mantener una relación estable. “La gente es libre de comentar y opinar lo que quiera. Al final nosotros sabemos qué es lo que vivimos y hemos aprendido que eso no afecte en lo absoluto nuestra relación”, señaló.
El productor explicó que tanto él como Tania evitan leer muchos comentarios en redes sociales, prefiriendo concentrarse en lo que viven como pareja. “Tratamos de no leer muchos comentarios”, comentó, añadiendo que la distancia de la opinión pública les permite enfocarse en su proyecto común.
En cuanto a la relación con los hijos de Tania, Pedro destacó una convivencia “muy bonita” y la participación en actividades lúdicas. “Nos llevamos bastante bien, jugamos y hemos encontrado una muy bonita relación”, afirmó.
El tema de la boda, aunque sin fecha definida, ya forma parte de las conversaciones. “La boda, pues sí, tal vez, tal vez pronto”, dijo entre sonrisas, y confirmó que ya lo han platicado seriamente. Sin embargo, ambos prefieren una celebración íntima y sencilla, sin ostentación. “Me gustaría algo pequeño, con amigos muy cercanos. Ella creo que también”, reveló Pereyra.
Mientras tanto, la cobertura del Mundial 2026 mantiene a la pareja separada la mayor parte del tiempo. “La veo más en la tele que en la casa”, bromeó Pedro, indicando que la prioridad sigue siendo su desarrollo profesional.