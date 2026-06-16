“La veo más en la tele que en la casa”: Pedro Pereyra sobre Tania Rincón

...

A tres años de relación, la conductora Tania Rincón y su novio Pedro Pereyra afirman que la boda está en la mesa de conversaciones, aunque aún sin fecha. La pareja destaca la comunicación, el respeto y la distancia de los comentarios en redes como pilares de su vínculo, mientras ambos se concentran en sus compromisos profesionales, incluido el Mundial 2026.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 09:08 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 11:18 AM.