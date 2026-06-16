Tribunal traslada demanda de Gloria Trevi contra Marlene Calderón a Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa. En una resolución unánime, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito ordenó que la demanda presentada por la cantante Gloria Trevi contra la empresaria Marlene Calderón por presunto daño moral sea remitida al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Ahome, en Los Mochis, donde reside la demandada.
El fallo, emitido el 16 de junio de 2026, se basa en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que establece que la competencia territorial corresponde al juez del domicilio del demandado. Los magistrados Víctor Manuel Alonso Inclán, Georgina Vega de Jesús y Adalberto Eduardo Herrera González rechazaron la argumentación de la parte actora de que la mención de leyes de la Ciudad de México pudiera justificar la elección del tribunal capitalino.
Con la decisión, la causa no avanza en la Ciudad de México, lo que representa una "victoria" inicial para Calderón, quien había impugnado la competencia del juzgado de la capital mediante una inhibitoria. El tribunal subrayó que permitir la selección de foro por conveniencia vulneraría la seguridad jurídica y alteraría las reglas de competencia territorial, protegiendo así los derechos de los demandados.
La sentencia no aborda el fondo del litigio ni determina la existencia del daño moral alegado por Trevi; únicamente establece la jurisdicción competente. En consecuencia, el expediente será remitido a los jueces de Sinaloa, donde continuará el trámite y donde Calderón podrá ejercer su defensa, así como presentar una contrademanda relacionada con los hechos que originaron la controversia.
En declaraciones a los medios, Calderón informó que enfrenta una nueva demanda derivada de sus declaraciones públicas como testigo en el caso que involucra a Trevi y Raquel. "Me demandaron por decir la verdad", afirmó, señalando que su testimonio se limitó a relatar hechos presenciados.