Tribunal traslada demanda de Gloria Trevi contra Marlene Calderón a Los Mochis

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El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó que la acción por daño moral interpuesta por Gloria Trevi contra Marlene Calderón debe tramitarse en el Juzgado Primero Civil de Ahome, Sinaloa, marcando una primera victoria para la demandada.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 03:48 PM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 04:29 PM.