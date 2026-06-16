Tyra Banks demanda a Netflix por supuesta manipulación en la docuserie

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La modelo y creadora de “America’s Next Top Model”, Tyra Banks, interpuso una demanda federal contra Netflix, sus directores y la productora EverWonder Studio, alegando que la docuserie editó y redujo sus entrevistas de tres horas y media a 16 minutos, creando una narrativa difamatoria que la responsabiliza de abusos en el programa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 08:37 AM.
En Espectáculos y editada el 16/06/2026 09:25 AM.