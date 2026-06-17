Diddy recibe inesperado alivio: adelantan su salida de prisión más de tres meses en EE.UU.

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La Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. anunció que la nueva fecha de salida del rapero y empresario Sean “Diddy” Combs será el 23 de febrero de 2028, adelantándose a la fecha original del 4 de junio de 2028. El artista, condenado a 50 meses por delitos de prostitución, sigue impugnando el veredicto mientras sus abogados buscan reducir la pena.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 08:45 AM.