Diddy recibe inesperado alivio: adelantan su salida de prisión más de tres meses en EE.UU.

La Oficina Federal de Prisiones (BOP) de Estados Unidos informó que la fecha de puesta en libertad del rapero y magnate del entretenimiento Sean "Diddy" Combs se ha adelantado al 23 de febrero de 2028. Este cambio representa una reducción respecto a la fecha inicialmente establecida para el 4 de junio de 2028.
Combs, de 56 años, cumple una condena de 50 meses tras ser sentenciado en 2025 por dos cargos de transportación para ejercer la prostitución. La sentencia se derivó de un juicio con jurado en el que el artista fue hallado culpable, aunque fue exonerado de cargos más graves como tráfico sexual y crimen organizado.
Los abogados de Combs continúan impugnando el veredicto de culpabilidad, argumentando que existen irregularidades en el proceso judicial. Mientras tanto, la BOP no reveló los motivos específicos del adelanto, señalando que no divulga información sobre las condiciones de reclusión ni los planes de liberación de los internos.
Entre las posibles causas de la reducción de la fecha de salida se encuentran los créditos por buena conducta y la participación en programas de rehabilitación aprobados. La prisión federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, fue elegida por la defensa por su proximidad a la familia del rapero.
En octubre, los hijos de Combs solicitaron a un juez federal de Nueva York que se revisara su situación, argumentando que el encarcelamiento prolongado afectaba su bienestar familiar. La Fiscalía había acusado al artista de forzar a sus exnovias a mantener encuentros prolongados con trabajadores sexuales masculinos, a menudo bajo la influencia de drogas como éxtasis y ketamina.
El caso sigue bajo la lupa de los medios y la opinión pública, mientras se espera la resolución de los recursos legales presentados por la defensa.