¿Crisis en el paraíso? Altair Jarabo y Frédéric García estarían separados tras cinco años juntos

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Rumores de separación circulan sobre la actriz y el empresario francés tras declaraciones de un periodista; la pareja no ha confirmado ni desmentido la información.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 08:38 AM.