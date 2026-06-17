Bonnie Tyler despierta del coma: su estado de salud es grave y se desconocen causas

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La legendaria cantante británica Bonnie Tyler, conocida por "Total Eclipse of the Heart", ha sido dada de alta del coma farmacológico tras una cirugía intestinal de urgencia en Faro, Portugal. Su equipo confirma que la artista sigue en estado grave y que los conciertos programados se cancelan mientras se evalúa su recuperación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:09 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 05:20 AM.