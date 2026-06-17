Bonnie Tyler despierta del coma: su estado de salud es grave y se desconocen causas

Bonnie Tyler salió del coma farmacológico después de una intervención quirúrgica intestinal de carácter urgente que la llevó a un hospital de Faro, Portugal, a principios de mayo. El comunicado oficial de su equipo indica que, aunque la cantante ha recuperado la conciencia, su condición sigue catalogada como "muy grave".
Los especialistas decidieron inducirle el coma para minimizar el estrés fisiológico y favorecer la recuperación post‑operatoria. Hasta el momento, la causa exacta que motivó la cirugía no ha sido revelada, pues la familia y representantes han optado por mantener la información médica bajo reserva.
Como consecuencia del estado de salud de la artista, se cancelaron los conciertos programados para las próximas semanas. El equipo de gestión manifestó que, de mejorar su evolución, se reprogramarán los shows previstos para la temporada de otoño.
Bonnie Tyler, cuya carrera despegó en la década de 1970 y alcanzó la fama mundial en 1983 con "Total Eclipse of the Heart", ha acumulado más de cuatro décadas de trayectoria, múltiples nominaciones a los Grammy y una legión de seguidores alrededor del mundo.
El caso ha generado una gran preocupación en redes sociales y entre sus colegas del medio musical, quienes expresan su apoyo y esperanza de una pronta recuperación.