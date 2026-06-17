Brasil confirma la muerte de Oliver Tree tras identificar su cuerpo

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Las autoridades brasileñas confirmaron la muerte del músico estadounidense Oliver Tree, identificado entre las seis víctimas del choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 08:21 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 08:59 AM.