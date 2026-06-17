Brasil confirma la muerte de Oliver Tree tras identificar su cuerpo

La Policía Regional de Río de Janeiro confirmó este martes la muerte del cantante y productor estadounidense Oliver Tree, de 32 años, tras la identificación forense de su cuerpo. El artista, conocido internacionalmente por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”, era la última de las seis víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido el pasado domingo.
El siniestro involucró la colisión de dos helicópteros que realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis, popular destino turístico del litoral brasileño. En la primera aeronave viajaban cinco personas: el piloto y cuatro pasajeros, entre ellos Oliver Tree, el creador de contenido argentino Gaspar Prim (Gaspi) y el productor audiovisual Lucas Vignale. La segunda helicóptero, tripulada únicamente por el piloto Charles Marsillac, se estrelló a unos 100 metros del punto de impacto.
El choque provocó la caída de una de las aeronaves sobre un estacionamiento privado, donde se incendió y dañó aproximadamente veinte vehículos eléctricos. En total, el accidente dejó seis fallecidos: Oliver Tree, Gaspi, Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y los dos pilotos, Charles Marsillac y Alexandre Souza.
El Instituto Forense de Río de Janeiro concluyó los trabajos de identificación del cuerpo del músico, cerrando así el proceso de reconocimiento de todas las víctimas. Sin embargo, la investigación de las causas del accidente continúa en curso. Las autoridades esperan el informe técnico de la Agencia Estatal de Peritajes Aeronáuticos, que analizará restos de los helicópteros, registros de vuelo y posibles comunicaciones previas al siniestro.
El vicealcalde de la ciudad, Eduardo Cavaliere, reiteró que se mantendrán abiertas las pesquisas para determinar qué provocó la colisión y evitar futuros incidentes en la zona.