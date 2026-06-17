Chingu Amiga en crisis futbolera: ¿guacamole o kimchi? su dilema México vs Corea se vuelve viral

La creadora de contenido digital Chingu Amiga, de raíces coreanas y vida establecida en México, publicó en sus redes una foto donde lleva la camiseta de la selección mexicana y sostiene la de Corea del Sur, acompañada del texto: “Y ahora ¿cómo le hago quien más me entiende…?”. Con la pregunta “¿Entonces va a ser guacamole VS kimchi…?” lanzó al público su dilema: ¿a cuál de los dos equipos apoyar en el partido de fase de grupos del Mundial 2026 que se jugará el 18 de junio?
La publicación generó cientos de comentarios. Algunos usuarios la animaron a elegir a México, recordándole que fue allí donde conoció a su prometido: “Acuérdate quién te dio esposo”. Otros, con tono humorístico, propusieron soluciones creativas como cortar las camisetas por la mitad y coserlas, o llevar ambas y decidir en el último momento.
En la conversación surgieron comparaciones culturales que alimentaron la viralidad del tema: “La rosa de Guadalupe vs K‑dramas”, “BTS o Banda Tierra Santa” y “Maruchan vs ramen”. Los seguidores también jugaron con la gastronomía, mezclando guacamole y kimchi, y recordando los “mangos” que México le dio a la influencer.
El dilema de Chingu Amiga refleja la creciente presencia de identidades biculturales en el escenario deportivo internacional y cómo las redes sociales convierten decisiones personales en fenómenos de masas. Mientras tanto, el partido México‑Corea del Sur se perfila como uno de los encuentros más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.