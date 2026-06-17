Chingu Amiga en crisis futbolera: ¿guacamole o kimchi? su dilema México vs Corea se vuelve viral

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La influencer de origen coreano, conocida como Chingu Amiga, expresó su incertidumbre sobre a qué selección apoyar en el duelo México‑Corea del Sur del 18 de junio. En redes sociales, miles de usuarios le aconsejan que recuerde que fue en México donde conoció a su prometido, mientras proliferan memes que mezclan guacamole y kimchi.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 12:14 PM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 01:12 PM.