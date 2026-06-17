Emma Heming Willis revela cómo habla a sus hijas sobre la demencia de Bruce Willis con honestidad

Emma Heming Willis, esposa de Bruce Willis, detalló el método que emplea para hablar con las hijas adultas del actor sobre su diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD), subrayando que la honestidad es el pilar de la conversación familiar.
En una entrevista concedida a El País, la de 47 años explicó que, al tener tres hijas adultas de Bruce —Rumer (37), Scout (34) y Tallulah (32)— y dos menores con ella, Mabel (14) y Evelyn (12), tuvo que aprender a comunicar una realidad que aún ella misma estaba procesando. "No falseamos la realidad; les entregamos la información y esperamos a que ellas formulen sus preguntas", afirmó.
Heming Willis señaló que su enfoque se basa en respuestas verídicas, aunque reconoce que no siempre es fácil. "No soy una cuidadora perfecta, ni una madre perfecta, pero intento hacer lo mejor posible y mis hijas lo saben", añadió.
El diagnóstico de Bruce Willis, anunciado en 2022 como afasia, se precisó en 2023 como demencia frontotemporal, una condición que afecta principalmente al lenguaje en su caso, distinta al Alzheimer que suele asociarse a la pérdida de memoria. En el podcast The Bossticks, la actriz aclaró que la FTD tiene tres variantes: una que afecta al lenguaje, otra al comportamiento y una tercera al movimiento, y que la variante de Bruce no compromete la memoria.
Para proporcionar un entorno sereno, la familia trasladó a Bruce a una vivienda de una sola planta cercana al hogar familiar en septiembre de 2025, permitiendo que sus hijas menores mantengan una vida más normalizada. En una aparición en el programa Today el 27 de mayo, Heming Willis informó que la familia está bien y que Bruce recibe el apoyo necesario.
La familia Willis también ha participado en campañas de concientización sobre la FTD, destacando la falta de tratamientos disponibles y la necesidad de mayor información pública.