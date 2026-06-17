Emma Heming Willis revela cómo habla a sus hijas sobre la demencia de Bruce Willis con honestidad

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Emma Heming Willis reveló en una entrevista con El País cómo aborda la conversación con las hijas adultas de Bruce Willis acerca de su diagnóstico de demencia frontotemporal, enfatizando la honestidad y la entrega de información veraz. La actriz también aclaró conceptos erróneos sobre la enfermedad y describió la nueva residencia del actor para garantizar un entorno tranquilo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 08:54 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 09:16 AM.