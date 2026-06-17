Eugenio Derbez regresa como Burro y revive polémica por voces en doblaje en Shrek 5

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El actor mexicano confirmó su regreso como Donkey en la quinta entrega de la saga animada, tras la polémica ausencia del doblador Alfonso Obregón en el tráiler latino. Derbez destacó la importancia cultural del personaje y recordó la controversia legal que rodeó a Obregón.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 10:53 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 11:38 AM.