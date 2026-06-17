Eugenio Derbez regresa como Burro y revive polémica por voces en doblaje en Shrek 5

El 16 de octubre, Eugenio Derbez anunció en Instagram que volverá a interpretar la voz de Burro en "Shrek 5", respondiendo a la creciente expectación de los seguidores de la franquicia y a la polémica generada por la ausencia del veterano doblador Alfonso Obregón en el avance latino de la película.
En su publicación, Derbez relató una breve historia sobre el ogro, la princesa y, sobre todo, el burro que "siempre tenía algo importante que decir". Subrayó que el personaje dejó frases icónicas, cantó como nadie y se convirtió en parte de la infancia de millones, afirmando que "este Burro todavía tiene mucho que decir".
El anuncio coincidió con un intenso debate en redes sociales sobre el cambio de voces. Mientras los fans celebraban el regreso de la voz original de Donkey para Latinoamérica, la falta de información sobre quién doblará al ogro generó incertidumbre. La controversia se intensificó por la situación legal de Alfonso Obregón, quien en agosto de 2024 enfrentó una acusación de presunto abuso sexual agravado; fue detenido, pero posteriormente obtuvo sentencia absolutoria y fue liberado de toda vinculación a proceso.
Obregón había manifestado que no recibió una propuesta formal para participar en "Shrek 5" y que, de haberla recibido, habría exigido condiciones sobre créditos, dirección de doblaje y contrato laboral. La aparición de una nueva voz para Shrek en el tráiler provocó reacciones encontradas entre los seguidores, que recuerdan su trabajo desde las primeras entregas.
Hasta la fecha, la producción no ha confirmado quién interpretará al ogro en la versión final para Latinoamérica, ni ha aclarado si existieron negociaciones con Obregón o si su salida es definitiva.