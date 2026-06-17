Muere Daveigh Chase, actriz de El Aro y voz de Lilo & Stitch

La industria del entretenimiento está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Daveigh Chase, la actriz que aterrorizó a toda una generación con su interpretación de Samara Morgan en la película de terror El Aro. La noticia fue difundida por el portal estadounidense TMZ y confirmada por el novio de la artista, Roy Hernández.
Según el reporte médico oficial, la causa del deceso fue una combinación crítica de meningitis y shock séptico, provocados por una infección bacteriana generalizada en la sangre. La actriz había ingresado de urgencia a un hospital de Los Ángeles a principios de junio tras presentar un cuadro severo de desnutrición, lo que dejó su sistema inmunológico extremadamente debilitado.
Al encontrarse vulnerable, su salud colapsó al contraer meningitis, una inflamación de las membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. La bacteria se propagó al torrente sanguíneo, desencadenando una sepsis que provocó daño celular masivo y la falla de órganos vitales en cuestión de días.
Roy Hernández rompió el silencio después de varios días de discreción, anunciando la trágica pérdida y revelando que había abierto una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para cubrir los costos médicos de la actriz, anticipando la gravedad de su estado.
Daveigh Chase, de 35 años, dejó un legado que trasciende el género de terror. Además de su papel como Samara, fue la voz original de Lilo en el clásico de Disney Lilo & Stitch, consolidándose como una de las figuras infantiles más versátiles de la década de los 2000.
El mundo del espectáculo ha rendido tributo a su talento y a la huella imborrable que dejó en la cultura popular, recordándola como una artista que supo encarnar tanto el miedo como la ternura en la pantalla.