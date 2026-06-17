Muere Daveigh Chase, actriz de El Aro y voz de Lilo & Stitch

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La actriz estadounidense Daveigh Chase, conocida por su papel icónico como Samara Morgan en la saga de terror “El Aro”, murió el 16 de junio de 2026 a los 35 años en Los Ángeles. La causa fue una meningitis combinada con shock séptico, derivada de una infección bacteriana que se agravó por una grave desnutrición.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 12:12 PM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 12:40 PM.