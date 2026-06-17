Familia de Gaspi desmiente colectas y confirma repatriación del youtuber

La familia del youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, mejor conocido como Gaspi, emitió un comunicado oficial en el que desmintió la existencia de cualquier colecta autorizada para costear la repatriación de sus restos desde Río de Janeiro, Brasil, a Buenos Aires, Argentina.
El mensaje, difundido por el creador de contenido Martín Pérez Disalvo, alias Coscu, advierte que todas las publicaciones, campañas o solicitudes de dinero que utilicen el nombre de Gaspi o de sus familiares son fraudulentas y no cuentan con autorización alguna. La familia pidió a los seguidores mantenerse alerta y abstenerse de realizar aportaciones a cuentas desconocidas.
Al mismo tiempo, agradecieron profundamente el apoyo y las muestras de cariño recibidas tanto en Argentina como en el exterior, y señalaron que los gastos relacionados con los trámites y el traslado internacional ya fueron cubiertos gracias a la ayuda privada de personas cercanas.
Según la información proporcionada por el entorno del creador, el cuerpo de Gaspi ya fue identificado formalmente en Brasil y los procedimientos para su liberación han avanzado favorablemente. Se espera que, en las próximas horas, los restos sean trasladados a Buenos Aires, permitiendo a familiares y amigos despedirse en su país natal.
El accidente de helicóptero que causó la muerte de Gaspi ocurrió el 14 de junio en Río de Janeiro. Inicialmente se había estimado que la repatriación podría tardar varios días debido a investigaciones y requisitos legales, pero las últimas actualizaciones indican que el proceso se está completando en un plazo menor al previsto.
Mientras tanto, miles de usuarios continúan dejando mensajes de despedida en redes sociales, recordando el impacto del creador en la comunidad digital argentina y acompañando a sus seres queridos en este difícil momento.