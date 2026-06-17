Familia de Gaspi desmiente colectas y confirma repatriación del youtuber

...

La familia del creador argentino Gaspar Prim Díaz, alias Gaspi, aclara que no existen campañas oficiales para financiar su traslado desde Brasil a Argentina y anuncia que los gastos ya fueron cubiertos, mientras se avanza en la repatriación de sus restos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 10:46 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 11:22 AM.