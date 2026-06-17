Gomita asegura que su padre no intervendrá en su nuevo circo tras la reconciliación

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Araceli Ordaz, conocida como Gomita, negó que su padre, Alfredo Ordaz, pueda influir en su negocio circense, pese a la reconciliación pública y a los problemas de salud que superó en el último año.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:11 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 05:39 AM.