Gomita asegura que su padre no intervendrá en su nuevo circo tras la reconciliación

La creadora de contenido y ex‑participante de La Casa de los Famosos México, Araceli Ordaz, conocida como Gomita, declaró ante la prensa que su padre, Alfredo Ordaz, no tendrá participación alguna en el nuevo circo que lanzó junto a su hermano menor, Lapizín. La afirmación llega después de que, en abril de 2025, la influencer compartiera una fotografía con su progenitor, anunciando su reencuentro tras más de un año de distanciamiento.
Ordaz recordó que en 2021 denunció a su padre por violencia doméstica, señalando que presenció agresiones contra su madre y que también resultó herida al intentar defenderla. A raíz de esos hechos, presentó una denuncia legal y se alejó de la familia. Sin embargo, en 2025 manifestó que “Dios escuchó sus oraciones” y que su padre la buscó para pedir perdón.
Aunque la reconciliación fue pública, Gomita subrayó que la relación sigue siendo distante y que su padre no ha demostrado haber cambiado. "Afortunadamente, desde que decidí separarme de mi familia, establecí límites claros y registré los nombres de los negocios a mi nombre", explicó la influencer, añadiendo que cada quien tiene su propia responsabilidad.
El anuncio del circo coincidió con la recuperación de Gomita de una grave complicación de salud. Tras someterse a un bypass gástrico, la artista sufrió una obstrucción intestinal y una hernia de Petersen, lo que casi le cuesta la vida. Gracias a la intervención médica, logró superar la crisis y retomar sus proyectos profesionales.
Con el nuevo espectáculo, Gomita busca consolidar su independencia laboral y alejarse de cualquier influencia familiar. La prensa también indagó sobre la posible participación de su padre en el negocio, a lo que la influencer reiteró que “los nombres están registrados, cada quien a su nombre”.