Jeremy Clarkson revela que tiene cáncer agresivo y envía emotivo mensaje desde el hospital

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El presentador británico de 66 años anunció su diagnóstico de cáncer de próstata durante la quinta temporada de la serie documental “Clarkson’s Farm”, informando que la enfermedad es agresiva pero detectada a tiempo y que se encuentra bajo tratamiento quirúrgico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 04:11 PM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 04:20 PM.