Jeremy Clarkson revela que tiene cáncer agresivo y envía emotivo mensaje desde el hospital

El reconocido conductor de televisión británico Jeremy Clarkson, famoso por su paso por Top Gear y ahora por la serie documental Clarkson’s Farm, confesó en vivo que padece cáncer de próstata. La revelación se produjo en el segundo episodio de la quinta temporada, emitido el miércoles, cuando el presentador informó al administrador de la granja, Kaleb Cooper, y al consultor Charlie Ireland que la enfermedad era "agresiva" pero que había sido detectada a tiempo.
En el último episodio de la temporada, Clarkson apareció desde la cama de un hospital, donde le habían extirpado parte de la próstata. El presentador explicó que el pronóstico definitivo se conocerá en noviembre, y agradeció a sus seguidores por el apoyo, instándolos a cuidarse. "Parte del tratamiento ha salido mal, si no os veo, cuidaros mucho", escribió en su cuenta de Twitter, acompañando el mensaje con un video del programa.
Esta noticia llega después de que Clarkson se sometiera a una intervención cardíaca hace dos años y de la polémica generada por una columna del tabloide The Sun en 2023, que le valió sanciones por contenido sexista. Desde que se dedicó a la agricultura en 2019, el presentador se ha convertido en un defensor del sector, criticando recientemente la propuesta del gobierno británico de un impuesto de sucesiones sobre tierras agrícolas.
El diagnóstico de cáncer de próstata coloca a Clarkson entre los numerosos personajes públicos que han utilizado su plataforma para crear conciencia sobre la enfermedad, subrayando la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico.