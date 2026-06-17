Juanes vuelve a Tucson el 18 de octubre con su gira 'World Tour 2026'

El ícono colombiano del rock y pop latino, Juanes, regresará a Tucson, Arizona, el próximo 18 de octubre con un esperado concierto en el AVA Amphitheater, como parte de su nueva gira internacional “Juanes World Tour 2026”.
El anuncio llega luego de que la revista Billboard reconociera al cantante como “El artista latino de rock/pop más importante del siglo XXI”, consolidando una trayectoria marcada por éxitos globales, múltiples premios Grammy y una conexión inquebrantable con el público hispano.
Con más de 20 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y 17 canciones colocadas en el número uno, Juanes promete un espectáculo cargado de sus clásicos más queridos, además de los temas de su más reciente producción discográfica “JuanesTeban”, un álbum conceptual que explora la dualidad emocional y artística del cantante.
El disco, coproducido junto a Nico Cotton, combina sonidos de cumbia y rock, así como letras que navegan entre la espiritualidad, el romance, la vulnerabilidad y la esperanza. En esta nueva etapa, Juanes presenta también a “Teban”, su alter ego artístico, una faceta más introspectiva y emocional que dará vida a la propuesta visual y musical de esta gira.
La gira por Estados Unidos iniciará el próximo 3 de septiembre en Orlando y recorrerá ciudades como Nashville, Boston, Los Ángeles y Miami, antes de llegar a Tucson. Cada presentación contará con una producción renovada que buscará sumergir al público en el universo conceptual del álbum.
La preventa de boletos para fans comenzó el 19 de mayo, mientras que la preventa de Live Nation y del recinto inició el 20 de mayo. La venta general será anunciada próximamente.