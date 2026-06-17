Juanes vuelve a Tucson el 18 de octubre con su gira 'World Tour 2026'

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El próximo 18 de octubre se presentará en el AVA Amphitheater de Casino del Sol. ¡No te lo puedes perder!

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 17/06/2026 03:30 PM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 03:35 PM.