Lancer y Michelle encienden la pasión en MasterChef México 24/7: el video que lo confirma

MasterChef México 24/7 vuelve a ser el centro de la conversación en redes sociales, pero esta vez no por los platillos, sino por el romance que surge entre dos de sus participantes: Lancer y Michelle. Un video captado en el comedor del programa muestra al modelo sentado mientras Michelle se le acerca, lo abraza por la espalda y lo jala para acomodarlo en su regazo. El gesto, aunque breve, duró varios segundos y fue notado por varios concursantes, quienes felicitaron a la pareja y la describieron como "el ensamble perfecto".
El clip se viralizó rápidamente en TikTok, donde los usuarios no tardaron en etiquetar al momento con #LancerMichelle y a pedir que la relación sea "oficializada". La química entre ambos había sido evidente desde el estreno del reality: Lancer llegó al set con una camiseta que llevaba el nombre de Michelle, se abrazan constantemente y, según testigos, incluso compartieron cama en una de las pruebas.
Cuando se les preguntó sobre su vínculo, ambos admitieron que "se están conociendo" y que les agrada descubrir "el otro lado" del otro, lejos de las polémicas que surgieron en sus primeras semanas. La respuesta no fue suficiente para calmar a los seguidores, que continúan especulando y compartiendo el video en todas sus plataformas.
Este nuevo romance se suma a la controversia que ya envuelve a otros participantes del programa, como Daniela Parra y Pablo Villagrán, cuya cercanía ha generado sospechas de infidelidad y confrontaciones en pantalla. Sin embargo, mientras la audiencia debate la posible traición de esas parejas, Lancer y Michelle parecen enfocarse en disfrutar su mutua compañía.
El programa, por su parte, no ha emitido un comunicado oficial sobre la relación, pero la presencia constante de la pareja en pantalla sugiere que el romance podría convertirse en una de las tramas principales de la temporada.