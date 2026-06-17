Lancer y Michelle encienden la pasión en MasterChef México 24/7: el video que lo confirma

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El modelo Lancer y la cocinera Michelle protagonizan un tierno momento en el comedor del programa, desatando una ola de reacciones en TikTok y redes sociales que piden oficializar su noviazgo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:10 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 05:34 AM.