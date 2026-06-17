Lolita Cortés rompe el silencio: revela su bisexualidad, su historia familiar y su relación pasada

Durante la presentación de Solo Las Más 2 de La Más Draga, Lolita Cortés trascendió los habituales comentarios de espectáculo al revelar aspectos íntimos de su vida que habían permanecido fuera del foco mediático. La artista explicó que, por respeto a su madre, mantuvo en silencio su bisexualidad durante años, aunque nunca tuvo intención de ocultar su verdadera identidad.
“Lo oculté muchos años por respeto a mi madre”, declaró la actriz, añadiendo que la reacción familiar fue “terrible, una vergüenza” y que, inicialmente, su madre dejó de hablarle. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambas lograron reconstruir una amistad, lo que la entrevistada describió como una “reconstrucción del vínculo”.
La confesión también incluyó la experiencia de una relación sentimental con una mujer que duró aproximadamente un año y medio. “Yo tuve una relación con una mujer, claro que sí, como año y medio”, afirmó, señalando que esa vivencia le permitió conocer su cuerpo y confirmar que también le atraen los hombres. La relación, según Cortés, fue tan significativa que llegó a imaginar un proyecto de vida a futuro.
En paralelo, la actriz defendió al cantante Carlos Rivera frente a los constantes rumores sobre su vida privada. “Carlos Rivera es maravilloso, nadie me lo toque”, expresó, resaltando su carácter como “un digno representante” y “un ser humano extraordinario”. Recordó que, tras el fallecimiento de su madre, Rivera fue de los primeros en llamarla, gesto que, según ella, refleja su verdadera esencia.
Las declaraciones de Lolita Cortés provocaron una amplia conversación en redes sociales, donde usuarios elogiaron su valentía al abordar un tema tabú y resaltaron la importancia de respetar la intimidad de los artistas. La entrevista se posiciona como un punto de referencia para la visibilidad LGBTI+ en el medio del entretenimiento mexicano.