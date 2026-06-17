Lolita Cortés rompe el silencio: revela su bisexualidad, su historia familiar y su relación pasada

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En la alfombra roja de Solo Las Más 2, la actriz y cantante Lolita Cortés confesó su bisexualidad, relató el dolor y la reconciliación con su madre, y defendió a Carlos Rivera, generando amplio debate en redes.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 08:53 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 12:00 PM.