Hospitalizan a Luis Miguel en Nueva York tras cirugía; su recuperación es favorable

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La revista española SEMANA confirma que el cantante está internado en un centro médico de Nueva York tras una delicada operación, con una evolución favorable y acompañamiento de su pareja Paloma Cuevas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 09:19 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 09:23 AM.