Hospitalizan a Luis Miguel en Nueva York tras cirugía; su recuperación es favorable

El cantante mexicano Luis Miguel, conocido como el "Sol de México", se encuentra hospitalizado en la ciudad de Nueva York después de someterse a una delicada intervención quirúrgica, según informó la revista española SEMANA el miércoles 17 de junio.
El reporte indica que el artista ingresó al centro médico para ser operado y que, a la fecha, su evolución es favorable. Los especialistas afirman que la recuperación avanza conforme a lo esperado y que el cantante podría ser dado de alta una vez que se considere que está en condiciones óptimas para continuar su proceso fuera del hospital.
La publicación también señala que Luis Miguel no está solo durante su internación; su pareja, Paloma Cuevas, lo acompaña en todo momento. Sin embargo, ni el cantante ni su equipo de representación han emitido comunicados oficiales que confirmen o desmientan la información difundida por la prensa española.
Este anuncio llega apenas un mes después de que circularan rumores sobre otro posible ingreso hospitalario del intérprete de "La Incondicional" en la misma ciudad, los cuales el artista mantuvo en total hermetismo, sin confirmar ni negar los reportes.
En las últimas semanas, la salud del "Sol de México" ha sido objeto de diversas especulaciones en medios y redes sociales. A pesar de la creciente preocupación de sus seguidores, Luis Miguel ha optado por mantenerse alejado de la polémica y no ofrecer declaraciones públicas al respecto.