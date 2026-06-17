Mystikal, el rapero, recibe 20 años de prisión por violación en Luisiana

El rapero estadounidense Michael Lawrence Tyler, más conocido como Mystikal, fue sentenciado este lunes a veinte años de prisión después de declararse culpable del delito de violación en tercer grado cometido en 2022 en su domicilio.
El juez dictó la pena tras un acuerdo con la fiscalía alcanzado a principios de año, pese a que la defensa intentó anular la confesión alegando que el acusado no había podido “considerar plenamente las consecuencias” de su declaración. La víctima, que había solicitado la pena máxima, describió una agresión brutal que incluyó golpes, estrangulamiento y la extracción de sus trenzas.
Durante la audiencia, Mystikal admitió su responsabilidad diciendo: “Si le hice eso, merezco la pena máxima”. La sentencia de veinte años, aunque inferior a la cadena perpetua que habría implicado una acusación de violación en primer grado, cierra el proceso judicial que comenzó con su arresto el 30 de julio de 2022.
En aquel momento, el rapero enfrentó múltiples cargos: violación en primer grado, daños a la propiedad, agresión doméstica por estrangulamiento, robo simple y detención ilegal. De esos, solo la violación en tercer grado resultó en condena.
El caso revive recuerdos de 2003, cuando Mystikal también fue investigado por agresión sexual y extorsión tras la filtración de un video íntimo con su peluquera y guardias de seguridad. A pesar de su éxito en la década de los 90 y principios de los 2000, su legado musical se ve empañado por estos graves antecedentes judiciales.
La sentencia será cumplida en una prisión estatal de Luisiana, y el rapero podrá solicitar una revisión de su caso después de cumplir la mitad de la condena, según la legislación local.