Mystikal, el rapero, recibe 20 años de prisión por violación en Luisiana

...

El artista Michael Lawrence Tyler, conocido como Mystikal, fue condenado a 20 años de cárcel tras declararse culpable del delito de violación en tercer grado ocurrido en 2022 en Prairieville, Luisiana. La sentencia cierra un proceso judicial que incluyó acusaciones de agresión física y otros cargos.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:15 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 06:02 AM.