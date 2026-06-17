Novia de Oliver Tree exige respeto y rechaza chismes tras su muerte

...

Fiona Chernavskaya, pareja del fallecido Oliver Tree, agradeció el apoyo recibido y pidió privacidad, rechazando los rumores sobre supuestas relaciones del artista. La muerte del cantante a los 32 años, confirmada por autoridades brasileñas, ha generado una ola de homenajes y reacciones en redes sociales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 12:16 PM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 12:35 PM.