Novia de Oliver Tree exige respeto y rechaza chismes tras su muerte

El cantante estadounidense Oliver Tree falleció a los 32 años en Brasil, según confirmó la agencia forense local el pasado miércoles. La noticia, que ha inundado las redes sociales de mensajes de cariño, también ha puesto de relieve la petición de su novia, Fiona Chernavskaya, de respetar su intimidad durante el duelo.
En sus historias de Instagram, Chernavskaya compartió fotografías y videos junto al intérprete de "Life Goes On" y "Miss You", agradeciendo "todas las amables palabras" y solicitando que se extienda el apoyo a las personas cercanas al artista. "Por favor, tengan algo de respeto por mi privacidad; mantuvimos nuestra relación muy íntima", escribió la joven.
El mensaje incluyó un enfático rechazo a los chismes sobre supuestas otras mujeres con las que Oliver podría haber estado. "Lo que realmente no necesito es ver chismes sobre otras mujeres; nosotros éramos monógamos. En este momento estoy llorando la pérdida de mi pareja y mejor amigo, cualquier otra cosa es irrelevante", añadió.
Previo a la publicación en Instastories, Chernavskaya había redactado una carta abierta en su perfil, describiendo a Tree como su "mejor amigo" y recordando los 43 países que recorrieron juntos. "La magia, inspiración y alegría que trajiste a mi vida y a la de otras personas jamás serán olvidadas", expresó.
Entre los homenajes se destacó la publicación de la cantante Melanie Martinez, expareja de Tree, quien manifestó estar "completamente destrozada" por la noticia. La relación entre ambos había sido objeto de amplio debate entre los fanáticos, y Tree había hablado en su momento sobre el impacto emocional de los rumores.
En 2022, Oliver Tree había mencionado en una entrevista que había explorado la poliamoría, aunque también afirmó que, "para la persona adecuada, podría ser monógamo" y que su estilo de vida nómada dificultaba mantener una relación estable. Estas declaraciones parecen haber alimentado los comentarios que Chernavskaya ahora rechaza.
Las autoridades brasileñas confirmaron que el cuerpo de Tree fue el último en ser identificado entre los fallecidos en el siniestro, cerrando así una tragedia que ha conmocionado a la comunidad musical internacional.