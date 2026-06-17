Muerte de Gaspi: su padre asegura que el choque de helicópteros fue un atentado

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Ricardo Prim, padre del youtuber argentino Gaspi, manifestó que los indicios que ha recibido le hacen dudar de la versión oficial del siniestro aéreo ocurrido el 14 de junio en Río de Janeiro, calificándolo de posible atentado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 17/06/2026 05:13 AM.
En Espectáculos y editada el 17/06/2026 05:52 AM.