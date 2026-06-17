Muerte de Gaspi: su padre asegura que el choque de helicópteros fue un atentado

El padre del creador de contenido argentino Gaspi, Ricardo Prim, declaró que no está convencido de que la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro el 14 de junio fuera un accidente, y que, según la información que ha recibido, podría tratarse de un atentado.
El youtuber, cuyo nombre real es Gaspar Prim, viajaba en una de las aeronaves junto al cantante estadounidense Oliver Tree, dos productores musicales y el piloto cuando los dos helicópteros chocaron en el aire. El segundo aparato estaba tripulado por otro instructor de vuelo. El impacto provocó la caída de ambos helicópteros y un incendio que arrasó varios vehículos estacionados, dejando un total de seis fallecidos.
Ricardo Prim, propietario de una librería en Puerto Madryn, recibió muestras de apoyo de amigos y seguidores tras la muerte de su hijo. En entrevista con El Clarín manifestó: “Yo hoy no iba a venir a la librería. La gente viene, llora y me deja flores. En cada abrazo que me dan, siento que me abraza él”. Añadió que, tras revisar distintas versiones del suceso y recibir datos que le fueron enviados, considera que “no se sabe si fue un accidente o un atentado” y que, para él, “fue un atentado”.
El padre también descartó que la muerte de su hijo estuviera vinculada al consumo de drogas, aclarando que, aunque Gaspi consumía alcohol y fumaba, nunca usó sustancias ilícitas.
Hasta el momento, las autoridades brasileñas, a través del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), no han encontrado indicios que respalden la hipótesis de un atentado y mantienen abierta la investigación para determinar las causas del siniestro.
El caso ha generado gran expectación en redes sociales y medios internacionales, tanto por la presencia de figuras públicas como Oliver Tree como por la trágica muerte del joven influencer, quien a sus 23 años había expresado en el pódcast The Wild Project su visión escéptica sobre la vida después de la muerte.